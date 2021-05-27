Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor

Kapanmanın ardından arkadaşlarıyla tatile çıkan İrem Derici, yalnızlık canına tak edince bir video yayınlayarak isyan etti. Birlikte tatil yaptığı evli arkadaşlarına da sitem eden Derici, "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.