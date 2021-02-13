is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1

Kafe ve restoranlar Mart'ta açılacak mı? Ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Kafe ve restoranların açılış tarihiyle ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyri kafe ve restoran açılışlarını belirleyecek. Mart ayından itibaren de illeri bazında bir takım kısıtlamaları kaldırmak veya artırmak gerekebilir. Bilim kurulu bunu çalışıyor, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de açıklamış oluruz" dedi.

Kafe ve restoranlar Mart'ta açılacak mı? Ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan kritik açıklamalar
13 Şubat 2021 Cumartesi 01:36

Corona tedbirleri nedeniyle uzun süredir büyük sıkıntı yaşayan restoran, kafe ve küçük esnafın gözü Bilim Kurulu’ndaydı. Ancak esnafı sevindirecek haber bu toplantıdan da çıkmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranların açılışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*İş yerlerimiz ekonomik planlama yapamıyor. Öğrenciler eğitim planları yapamıyor. Hayatın her alanında ön görülebilir plan yapamadığımız bir dönemdeyiz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

*Bilim Kurulu üyelerimizin görüşü, vaka artışları devam ederken kısıtlamaları kaldırmakta acele etmemekten yana. Yeni tedbirler alınmayacak. Uygulanan tedbirler devam edecek.

“MART AYINDAN İTİBAREN…”

*Salgının seyri kafe ve restoran açılışlarını belirleyecek. Mart ayından itibaren de illeri bazında bir takım kısıtlamaları kaldırmak veya artırmak gerekebilir. Bilim kurulu bunu çalışıyor, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de açıklamış oluruz. Bölgesel bazda birtakım kısıtlamaları gevşetmek öneri olabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber