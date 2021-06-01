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Kafe ve lokantalar 1 haziran 2021 itibaren açılıyor

Kademeli normalleşme kararıyla birlikte kafe ve restoranlarda, sabah 07.00- 21.00 masaya servis, 24.00'e kadar da paket servis sürdürülebilecek.

Kafe ve lokantalar 1 haziran 2021 itibaren açılıyor
01 Haziran 2021 Salı 00:04

Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme kararının detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  kafe ve restoranların 1 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.

"PAZAR GÜNÜ HARİÇ 07.00-21.00 ARASINDA AÇIK OLACAK"

"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

SAAT 21.00'DEN 24.00'E KADAR PAKET SERVİS YAPILABİLECEK

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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