Kafe ve lokantalar 1 haziran 2021 itibaren açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası, küçük esnafı korumak için yapılacak düzenlemede harekete geçildi. Yeni dönemde zincir marketler, bakkalların 200 metre yanında açılamayacak. Bu mesafe bulvarlarda 2 kilometreye çıkacak. Pazar günleri için de iki ayrı formül masada. Zincir marketler ya pazar günleri hiç açılmayacak ya da en erken 11'de mesaiye başlayacak. Yeni açılan AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.