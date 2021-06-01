Kafe ve lokantalar 1 haziran 2021 itibaren açılıyor

Kademeli normalleşme kararıyla birlikte kafe ve restoranlarda, sabah 07.00- 21.00 masaya servis, 24.00'e kadar da paket servis sürdürülebilecek.
Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme kararının detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.
"PAZAR GÜNÜ HARİÇ 07.00-21.00 ARASINDA AÇIK OLACAK"
"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
SAAT 21.00'DEN 24.00'E KADAR PAKET SERVİS YAPILABİLECEK
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek."