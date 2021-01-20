Kafe, lokanta, restoran ve kahveler açılıyor mu? Peki en yakın ne zaman açılacak? Yasaklar ne zaman sona erecek?

kıraathaneler açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi işletmelerin ne zaman eskisi gibi faaliyetlerine yeniden devam edeceği tüm vatandaşlar tarafından takip edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile getirilen kısıtlamalar ile birlikte sokağa çıkma yasakları yeniden uygulamaya koyuldu. İşte normalleşme sürecine ilişkin merak edilen gelişmeler...
Koronavirüs vaka sayılarında her geçen gün önemli ölçüde düşüler gözlemleniyor. Vatandaşlar ise kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını ve kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi mekanların ne zaman yeniden açılacağını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonları tam gün hafta içi ise akşam saat 21.00'den sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Peki kısıtlamalar ne zaman sona erecek? kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi işletmeler ne zaman açılacak?
KAFE, LOKANTA, RESTORAN VE KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yetkililer vaka sayılarındaki hızlı düşüş ve hızla devam eden aşılama çalışmaları ile birlikte kısıtlamaların ve kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi işletmelerin Mart ayının ikinci yarısından sonra yumuşatılmaya başlanabileceği belirtiliyor.
NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?
Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte birçok tedbirde kararında hafiflemeye gidilecek. Bu süreçte alınması muhtemel kararlar ise şu şekilde belirtiliyor;
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
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