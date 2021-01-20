Kafe, lokanta, restoran ve kahveler açılıyor mu? Peki en yakın ne zaman açılacak? Yasaklar ne zaman sona erecek?

KAFE, LOKANTA, RESTORAN VE KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer vaka sayılarındaki hızlı düşüş ve hızla devam eden aşılama çalışmaları ile birlikte kısıtlamaların ve kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi işletmelerin Mart ayının ikinci yarısından sonra yumuşatılmaya başlanabileceği belirtiliyor.

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte birçok tedbirde kararında hafiflemeye gidilecek. Bu süreçte alınması muhtemel kararlar ise şu şekilde belirtiliyor;

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.