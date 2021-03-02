Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu

Günlerdir merakla beklenen kademeli normalleşme kararları açıklandı. Ancak kısıtlamaların kademeli olarak kalkması vatandaşlarda kafa karışıklığına neden oldu.

HAFTA SONU KISITLAMASI

Buna göre; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sadece pazar günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı tüm illerde bir süre daha devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokak kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise dışarı çıkma süresi artırılacak.

EĞİTİMDE İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamında okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Düşük ve orta riskli illerde ise ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek; liselerde ise yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHA

Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterecek. Çok yüksek riskli illerde kapalı olacak. Düşük ve orta riskli illerde halı saha ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde kapalı kalacak.

KAMU ÇALIŞMA SAATİ

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

NİKAH VE GENEL KURULLAR

Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde icra edilemeyecek.

İLLERİN RENK SINIFLANDIRMASI

Türkiye genelinde iller 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre; düşük riskli – mavi, orta riskli - sarı, yüksek riskli - turuncu ve çok yüksek riskli –kırmızı olarak renklerle sınıflandırıldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.