Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?

Kamuda çalışan kadrolu işçiler, iş yeri açabilir mi? Veya bir şirkete ortak olabilir mi? İşte bu konuda gelen soruların cevapları.

Bu konudaki uyuşmazlıklarda, yargı işveren ile işçi arasındaki sözleşmelere bakmaktadır. Toplu Sözleşmeler doğrultusunda veya bireysel iş sözleşmelerinde, işçinin ek iş yapamayacağına ilişkin bir hüküm bulunması halinde işçinin şirket kurması veya şirket ortağı olması yasak hale gelecektir.

Bireysel sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmuyorsa ne olacak?

İşveren ile işçi arasında çalışma esaslarını belirleyen sözleşmelerde, ek iş yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir hüküm konulmamış olabilir. Bu tür durumlarda ise, işçi ek iş yapabilir. Şirket kurabilir veya şirket ortağı olabilir.

Ancak burada bu yeni işyerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir.

İş Kanunu'nda işçinin işverene karşı olan görev ve sorumluluklarından bahsedilmiştir.

İşçinin iş verene karşı genel olarak, 'iş yapma borcu, işverenin talimatına uyma borcu, sadakat borcu ve rekabet etmeme borçları bulunmaktadır.

İşçi işverene karşı ilgili yükümlülüklerine uymak zorundadır.

İşçinin yapacağı işler bu yükümlülüklere aykırı bir durum oluşturursa işçinin işten çıkarılması sonucu doğuracağından işçinin yapacağı ek iş veya çalışmalarda bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Özetle, kamuda çalışan kadrolu işçinin, ek iş yapıp yanayacağı konusunda mevzuatta kesin hüküm bulunmuyor. Bu konuda, toplu sözleşme hükümlerine veya bireysel sözleşmelere bakmak gerekiyor. Eğer bu sözleşmelerde de bir hüküm bulunmuyorsa, işçinin işverene karşı olan sorumlukluklarını aksatmaması gerekiyor. Bu kapsamdaki sorumluklarını aksatmadan ek iş yapabilir. Aksi takdirde, işçinin işten atılmasına varan bir süreç ortaya çıkabilir.