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Kadir Şeker’in kurtardığı kadın, bir kilo eroinle yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan isimlerden birinin ise, Kadir Şeker'in şiddet görmekten kurtarmaya çalışırken öldürdüğü Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadir Şeker’in kurtardığı kadın, bir kilo eroinle yakalandı
02 Aralık 2020 Çarşamba 00:03

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre araçta bulunan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, Kadir Şeker’in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla’nın ‘imam nikahlı eşi’ olduğunu söyledi.

Şeker, olay sırasında Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011301043313137-kadir-sekerin-kurtardigi-kadin-bir-kilo-eroinle-yakalandi/


Kaynak: Kamu Saati Özel
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