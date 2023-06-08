Kadir Şeker serbest bırakıldı

Yargıtay tarafından cezası onanarak geçen hafta cezaevine teslim olan Kadir Şeker, kurul kararıyla açık ceza infaz kurumuna nakledilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest kaldı.

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker, cezasının onanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

46 ay daha cezaevinde kalması beklenen Kadir Şeker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Serbest kaldı

Zeki Dursun'un haberine göre, Kadir Şeker, kurul kararıyla açık ceza infaz kurumuna nakledilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest kaldı.

Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

"Cezası onandıktan sonra cezaevinde geçireceği infaz süresi var"

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, şu ifadeleri kullandı: