Kadir Has Üniversitesi'nin siyasi eğilim araştırması

Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasına göre kendini muhafazakar olarak tanımlayanların oranı 27,5 olurken, Kemalist olarak tanımlayanlar 19,2 oldu.

Son dönemde muhalefet partilerinin erken seçimi sık sık gündeme getirmesiyle birlikte kamuoyu araştırma şirketlerinin hemen her biri tarafından her hafta seçim anketi yayınlıyor.

Türkiye'de merakla takip edilen seçim anketlerinin yanında insanların siyasi yönelimleri ve bu konudaki sosyal araştırmalar da dikkat çekiyor.

Bu konuda harekete geçen Kadir Has Üniversitesi, üzerinde çalıştığı Türkiye Eğilimleri 2021 araştırmasını yayınladı.

MUHAFAZAKARLAR 27,5 ÇIKTI

Araştırmaya göre kendini muhafazakar olarak tanımlayanların oranı 27,5 oldu.

Sırasıyla diğer yönelimler ise şöyle:

Milliyetçi = yüzde 19,9

Kemalist = yüzde 19,2

Siyasal islamcı = yüzde 9

Sosyal demokrat = yüzde 8,3

Ulusalcı = yüzde 3,3

Ülkücü = yüzde 3,2

Liberal = yüzde 2,5

Buna göre kendini siyasi o

İKİNCİ SEÇENEK OLARAK EN ÇOK SİYASAL İSLAM TERCİH EDİLDİ

Kendini siyasal olarak konumlandıran insanların ikinci seçenekleri arasında en çok tercih edilen seçenek siyasal islam oldu.

Kendine en yakın ikinci siyasi görüş olarak siyasal islamı gören vatandaşların oranı 30,5 olurken, ikinci tercihlerde sıralama şu şekilde:

Sosyalist/Kominist = yüzde 13,6

Kemalist cumhuriyetçi = yüzde 12,9

Muhafazakarlar = yüzde 10,5

Ulusalcı = yüzde 10,3

Sosyal demokrat = yüzde 6,9

Apolitik = yüzde 5,4

Liberal = yüzde 3,7

Milliyetçi = yüzde 3,3

Ülkücü = yüzde 2,6

KENDİNİ DİNDAR OLARAK TANIMLAYANLAR VE NAMAZ KILMA ORANLARI

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç ise insanların kendini dindar olarak görme oranları ve bu şekilde tanımlayanların namaz kılma sıklıkları.

Buna göre kendini dindar görmeyenlerin oranı yüzde 12,5 olurken, bunu 'orta' olarak tarif edenler yüzde 58, dindar olarak tarif edenler ise yüzde 29 oldu.

Bir diğer çarpıcı sonuca göre, tüm vakit namazlarını kılarım diyenlerin oranı yüzde 21,2 olurken, yalnızca bayram, cuma şükür namazlarını kılarım diyenlerin olranı 37,2, namaz kılmam diyenşerin olranı ise 41,6 oldu.