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Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi

Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ankette, namaz kılmam diyenlerinde oranı yüzde 38 oranında olduğu görüldü.

Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi
09 Ocak 2021 Cumartesi 00:00

 Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi

 Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ankette, namaz kılmam diyenlerinde oranı yüzde 38 oranında olduğu görüldü.

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'nin Eğilimleri araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Yapılan araştırmaya katılanlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız? Lütfen size uygun seçenekleri belirtiniz." denildi.

Gelen cevaplara göre oranlar şöyle sıralandı;

Namaz kılmam : Yüzde 38

Tüm vakit namazlarını kılarım: Yüzde 24.4

Cuma namazlarını kılarım: Yüzde 17.8

Ara sıra vakit namazlarını kılarım: 14.5

Bayram namazlarını kılarım: Yüzde 13.1

Ramazanda vakit namazlarını kılarım: Yüzde 11.6

Şükür namazlarını kılarım: Yüzde 10.4

Günde 3 vakit namazını kılarım: Yüzde 3.8

Kadir Has Üniversitesi nin namaz anketi #1

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