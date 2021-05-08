Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021! Dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz... Kadir Geceniz mübarek olsun

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.