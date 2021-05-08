Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021! Dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz... Kadir Geceniz mübarek olsun

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021... En güzel anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel gecede yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte 8 Mayıs'a özel resimli Kadir Gecesi mesajları! Kadir Geceniz mübarek olsun....
Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi görsellerini derledik. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, bu yıl 8 Mayıs'ta idrak edilen Kadir Gecesi'nde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle buruk geçen Kadir Gecesi'nde uzakta olan sevdiklerine Kadir Gecesi dileklerini iletmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajlarından faydalanıyor. İşte anneye, eşe, sevgiliye veya kayınvalideye gönderilebilecek Kadir Gecesi mesajları...
Bugün Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi günü heyecanını yaşıyorlar.Kadir Gecesi mesajları geleneği her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Dua ve ayet içeren Kandil mesajlarını bir araya getirdik sizler de Kandil mesajlarından birini seçerek, sevdiklerinize bu Kadir Gecesi'nde de unutmadığınızı gösterebilirsiniz.
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KADİR GECESİ MESAJLARI
Dua et; Belki de bütün umutların avuç içlerinde ki o dua da saklıdır... Kadir geceniz mübarek olsun...
"Ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır." Kadir gecemiz mübarek olsun.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!”Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. #KadirGecesi
Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Cumamız ve Gecemiz mübarek olsun.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışlaYa rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasınSen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
"Ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır." Kadir gecemiz mübarek olsun.
Kadir; değer, ölçü demek. Arapça kelime, kader ile aynı kökten. Allah'ın "bin aydan daha hayırlı" diye müjdelediği her kadirin kaderimizde bir payı vardır. Eskiler “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil.” derdi.
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!” Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. #KadirGecesi
Kur'an-ı Kerim'in nazil olunduğu, Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği#KadirGecesi Mübarek olsun. Bu Mübarek gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesini dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Vee vakit o gecedir ki; Bütün geceler ona hayran ...
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.
KADİR GECESİ’NDE NE OLDU?
Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir.
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).
Hayırlı Kandiller... Bugün en özel Kadir Gecesi mesajlarını derledik. En güzel anlamlı Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek tek tık uzağınızda. İster anlamlı kısa Kadir Gecesi mesajları ister uzun Kadir Gecesi mesajlarını eşinize dostunuza yollayın. İşte 8 Mayıs Kadir Gecesi mesajları 2020...
EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020
Bugün Kadir Gecesi! Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi günü heyecanını yaşıyorlar. Böyle anlamlı günde siz de sevdiklerinize en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
- 02
Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.
Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.
- 03
Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.
- 04
Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.
- 05
Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
- 06
Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.
Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.
- 07
En son ve hakiki din olan İslam'ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, adalet ve dürüstlüğün hakim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun…
Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.
- 08
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
- 09
Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…