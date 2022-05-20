Kadınların Emeklilik Yaşı Böyle Düşüyor! 5 Yıl Erken Emekli Olup Maaşa Bağlanıyorlar!

Kadın çalışanlar SGK mevzuatında yer alan bir detay ile yıllar öncesinde emekli olup maaşa bağlanabiliyorlar. Peki kadınlar hangi şartlarda emeklilik yaşlarını düşürebiliyorlar?

Türkiye'de çalışanlar için emekli olmak çok önemli bir hedef olarak değerlendiriliyor. İnsanlar emekli olarak hayatlarının son dönemlerinde en azından daha rahat bir yaşam sürmeyi hayal ediyorlar. bunun için de uzun süreli çalışmalar yerine erken emeklilik imkanları araştırılıyor. SGK mevzuatında bulunan çok katı hükümlerden dolayı erken yaşta emeklilik istisnai durumlar haricinde pek mümkün olmuyor. Ancak bazı istisnasi durumlarda ise erken emekliliğin kapısı çalışanlara sonuna kadar aralanabiliyor.

EYT'LİLER VARKEN NASIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Türkiye'de yıllardır şiddetli bir EYT sorunu yaşanıyor. İnsanlar prim şartlarını karşılamalarına rağmen yaşlarının dolmasını bekledikleri için emekli olup maaşa bağlanamıyorlar. 50 yaşın üzerinde olan bu insanların özel sektörde iş bulup hayatlarını devam ettirmeleri de oldukça güç oluyor. Bu konuda çeşitli düzenlemelerin yapılacağı söylense de henüz somut bir adım atılmış değil. SGK mevzuatında bu duruma rağmen erken emekli olma imkanları yer alabiliyor. Özellikle çocuğu olan kadınlar bu imkandan yararlanıp emeklilik yaşlarını yıllar öncesine çekebiliyorlar.

KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR!

Kadınlara SGK mevzuatı kapsamında sağlanan bir imkan ile erken emekli olunabiliyor. Bilindiği gibi çocuğu olan kadınlara 3 çocuğa kadar 2'şer yıldan 6 yıla kadar borçlanma yapma hakkı veriliyor. Ancak bu erken emeklilik imkanı borçlanma yapılarak elde edilemiyor. Sigorta başlangıç süresini borçlanma yaparak erken tarihlere çekemedikçe emeklilik yaşı da etkilenmiyor. Bu durumda sadece eksik primler tamamlanabiliyor.

Engelli çocuğu olan kadınlar erken emeklilik avantajından en net şekilde yararlanan çalışanlar oluyorlar. Bu kapsamda kadın çalışanların eğer engelli çocuğu var ise prim ödeme gün sayılarının dörtte biri hesaplanarak o gün kadar toplam prim ödeme günlerinin üzerine ekleme yapılıyor. örneğin 4000 gün prim ödeme günü olan bir kadın engelli çocuğu dolayısı ile başvuru yaparak herhangi bir ödeme yapmadan toplam prim günlerini 5000 yapabiliyor.

Ağır engelli çocuğu olan kadınlara ek bir avantaj daha sağlanıyor. Bu kapsamda kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri kadar süre kadar emeklilik yaşı düşürülüyor. 58 yaşında emekli olacak olan bir kadının emeklilik yaşı 53 yaşına kolay bir şekilde çekilebilerek emekli olması sağlanıyor. Bu şekilde emekli maaşı bağlanabiliyor.