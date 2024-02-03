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Kadınlara Ayda 1.870 TL Maaş Bağlanacak!, Nezaman verilecek?, Şartlar neler

Bakanlık kadınlara yönelik yeni bir çalışma başlattı. Çalışmayan ya da daha önce çalışmamış kadınları sevindirecek bir çalışma Bakanlık tarafından duyuruldu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ev hanımlarına ayda 1870 TL maaş ödenecek. Haberimizin devamından başvuru şartlarına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Kadınlara Ayda 1.870 TL Maaş Bağlanacak!, Nezaman verilecek?, Şartlar neler
Kamusaati
Kamusaati
03 Şubat 2024 Cumartesi 00:02

Bakanlık kadınlara yönelik yeni bir çalışma başlattı. Çalışmayan ya da daha önce çalışmamış kadınları sevindirecek bir çalışma Bakanlık tarafından duyuruldu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ev hanımlarına ayda 1870 TL maaş ödenecek. Haberimizin devamından başvuru şartlarına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Ayda 1870 TL Maaş

Bakanlık tarafından yapılan çalışmayla yetim ve dul aylığı almak isteyen kadınlara özel bir  olarak aylık verilecek. Sigorta sahibi olarak çalışan ancak vefat eden eşi olan bireylere ya da çocuklarına maaş bağlanabilecek. Vefat etmiş olan ve üniversiteye giden çocukları olan bireylerin ödemeleri çocuklarına 25 yaşına dek yapılabiliyor.

Erkek çocuklarda bu durum 18 yaşa dek geçerli. Kız çocukları evlenene dek bu desteği alabiliyor. Kanunlara göre son maaşın %75'i oranında eşya bağlanırken eşin çalışmış olduğu kurumda maaşın %50’lik kısmı hesaplara aktarılıyor. 2023 yılında Ocak ayında yapılan zamlarla beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL olarak belirlenmişti. %25'lik dilimden maaş alanların 1.375 TL, yüzde 50'lik dilimden maaş alanların 2.750 TL ve yüzde 75'lik dilimden maaş alanların ise 4.125 TL alacağı duyuruldu.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Dul ve yetim aylığı almak isteyen kadınlara yönelik Bakanlık özel bir çalışma yapacağını duyurdu. Sigortalı olarak çalışan eşinin vefat etmesi halinde ardında kalan çocuklar ya da eşe maaş bağlanması söz konusu. Kanunlara göre belirlenen tutardaki maaşı vefat eden kişinin eşi ya da çocukları alabiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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