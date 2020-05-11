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Kadına Şiddet Durmak Bilmiyor! Cani Koca Boşanmak İsteyen Kadını Kezzap İle Tanınmaz Hale Getirdi

Isparta'da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzünün bir kısmı yanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadına Şiddet Durmak Bilmiyor! Cani Koca Boşanmak İsteyen Kadını Kezzap İle Tanınmaz Hale Getirdi

Kadına Şiddet Durmak Bilmiyor! Cani Koca Boşanmak İsteyen Kadını Kezzap İle Tanınmaz Hale Getirdi
11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:06

9 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda; İddialara göre, işe gitmek üzere evden çıkan Melahat Ü.’ye (38) boşanmak istediği eşi cani koca  M.A.Ü. kezzapla saldırarak savumnmasız kadına dehşeti yaşattı. Yüzü, kolu ve elinin bir kısmı kezzaptan yanan Melahat Ü., Acil olarak çevrediki vatandaşların haber vermesi üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 çocuk annesi Melahat Ü.'nün yaptığı açıklmada;  şiddet gördüğü için eşi M.A.Ü.’ye boşanma davası açtığını belirtti. 9 Mayıs Cuma akşamı işe gitmek için evden çıktığı sırada eşinin arkasından gelerek yüzüne kezzap attığını iddia eden Melahat Ü., “Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim. Arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım” dedi.

Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı: Hapisten çıkmasını istemiyorum

“Hapishaneden çıkmasını istemiyorum”

boşanmak istediği Eşi tarafından daha önce dedefalarca tehdit aldığı ve  evine kadar geldiğini ifade eden Melahat Ü., “Arabasını görünce eve girmedim ve polise ihbar ettim. Polis ifadesini alarak bıraktı. Zaten uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra da kendisinden şikayetçi oldum. Bugün mahkemesi var diye biliyorum. Tutuklanmasını bekliyorum. Bu olayın gerekli yerlere ulaşmasını istiyorum. Eşimin hapisten çıkmasını istemiyorum, kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

“Tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu”

Melahat Ü., eşinin sürekli olarak kendisini arayıp rahatsız ettiğinisürekli tehditler savurduğunu belirterek, “Çocuklar üzerinden bana ulaşıyordu. Amcamın oğlunun yanına gidip, zarar vereceğim diyormuş. Beni aradığında çocukları yurda vermekle tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu” dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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