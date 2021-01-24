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Kadın usta Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi eşinin yanında “oto boyacılığı” yaparak erkeklere taş çıkartıyor.

Kadın usta Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor
24 Ocak 2021 Pazar 15:16

Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi olan Eylem Kuşçu, sanayide eşinin yanında oto boyacılığı yapıyor. İşini özveriyle yapan 37 yaşındaki Eylem Kuşçu, sanayi sitesinde erkeklerin egemen olduğu yerde aynı zamanda toplum baskısını yendi. Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartan kadın, 12 yıldır sanayi işinde çalıştığını belirtti.

"Bir işçi gibi davrandı"
Eşi sayesinde bu işe başladığını ifade eden Kuşçu, "Eşim bana bir işçi gibi davrandı. O şekilde davranmasaydı ben bu mesleği öğrenemezdim. Seviyordum arabalar ile uğraşmayı. Toplamda 12 yıldır sanayi içindeyim. Başta oto yıkamacı olarak başladım, daha sonradan oto boya işine döndüm" dedi.

"Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum"
Toplum baskısının üzerinde olduğunu da ifade eden Kuşçu, erkeklerin egemen olduğu bir topluluğun içine girdiğini ve baştan kötü yorumlar aldığını da ifade ederek, "Bu yüzden başta kötü yorumları aldım, daha sonra insanlar benim burada çalıştığımı gördüler, çocuklarımı getirdiğimi, çocuklarımla beraber mücadele verdiğimi görünce daha farklı yorumlar almaya başladım. Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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