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"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından ilginç pozlar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan kırmızı bikinili fotoğrafını paylaşan Ekinci, fotoğrafının üzerine, "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notunu düştü.

"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
18 Haziran 2021 Cuma 01:50

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı çıkışların yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor. Ekinci bu sefer hem ilginç bir çıkış hem de ilginç paylaşımı bir arada yaptı.

'Kadın dediğin hafif ele gelecek' diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı

KIRMIZI BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerini bitirdiklerini duyurduktan sonra verdiği cüretkâr pozlarla dikkat çekmişti.Sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen Tuğba Ekinci, paylaştığı kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.

'Kadın dediğin hafif ele gelecek' diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı

"KADIN DEDİĞİN HAFİFTEN ELE GELECEK"

Bu pozunu Instagram sayfasından paylaşan Ekinci, "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notunu düştü.

'Kadın dediğin hafif ele gelecek' diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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