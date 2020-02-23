ve Galatasaray kazandı..21 yıldan sonra gelen zafer..Fenerbahçe: 1 Galatasaray: 3

Kadıköyün fethi 23 Şubat Pazar 2020 Fenerbahçe: 1 Galatasaray:3

Bugün günlerden 23 şubat pazar..Tam 21 yıl olmuştu Galatasarın Kadıköy'de

Fenerbahçe'yi malup edememesine..Evet 1999 yılından beridir Galatasaray,ezeli

rakibini Kadıköy'de yenemiyordu..

Artık bu öyle bir duruma geldi ki Galatasaraylılar bile Kadıköy de

Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inanmamaya başlamıştı!

Rüya gerçek oldu Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköyde kendi evinde yenmeyi başardı

Max Kruse'nin ilk yarıdaki penaltı gölü ile öne geçen Fenerbahçe,ilk yarının

sonlarına da doğru Donk müthiş kafa gölüne engel olamadı..İlk yarı bu sonuçla

bitti.

İlk yarıda Galatasar'ın özellikle Onyekuru ile bulduğu çok net pozisyonlar,

Galatasarlılara adeta saç baş yoldurdu..Özellikle ilk 5,10 dk içerisinde

girdiği net pozisyonları harcayan onyekuru ikinci yarıda bulduğu pozisyonları

değerlendirdi

İkinci yarıda Daha da etkili bir Galatasaray vardı..

Onyekuru yine öyle bir pozisyon kaçırdı ki..İnanamazsınız..Ancak Jailson'un

müdehalesi ile yerde kalan Onyekuru penaltı kazandırdı takımına..Penaltıyı

Falcao kullandı ve golü kazandı..

Olaylar olaylar olaylar..

Maçın 80.dakikasında belhanda oyundan çıkarken futbolcular arasında büyük

tartışmalar yaşandı..Belhanda'nın yerine tam Ahmet çalık girecekken,Belhanda

kırmızı kart gördü..Onu akabinde,Belhanda ile tartışmaya giren Deniz türüç

de kırmızı kartı gördü...Saha bir hayli karıştı ve maç uzun dakikalar durdu..

Maçın sonuna tam 10 dakika eklendi..Bu o kadar uzun bir süreydi ki..Galatasaraylılar

kadıköydeki zaferi bir 10 daha beklemek zorunda kaldı..

Onyekuru tam 90. dakikada öyle bir gol kaçırdı ki..Galatasaraylılar yine saç baş yoldu

Kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Onyekuru, topu yine altay'ın üzerine hedefledi

ve gölü kaçırdı!

Ve Galatasaray Çıldırdı'

Onyekuru son dakikalarda durumu 1-3 yaptı!



Ve 21 yıl sonra gelen zafer

Galatasaray hem öyle değerli bir 3 puan aldı ki..Ondan daha önemlisi 21 yıldır

kazanamadığı Kadıköy'de bir destan yazdı..