ve Galatasaray kazandı..21 yıldan sonra gelen zafer..Fenerbahçe: 1 Galatasaray: 3
Kadıköyün fethi 23 Şubat Pazar 2020 Fenerbahçe: 1 Galatasaray:3
Bugün günlerden 23 şubat pazar..Tam 21 yıl olmuştu Galatasarın Kadıköy'de
Fenerbahçe'yi malup edememesine..Evet 1999 yılından beridir Galatasaray,ezeli
rakibini Kadıköy'de yenemiyordu..
Artık bu öyle bir duruma geldi ki Galatasaraylılar bile Kadıköy de
Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inanmamaya başlamıştı!
Rüya gerçek oldu Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköyde kendi evinde yenmeyi başardı
Max Kruse'nin ilk yarıdaki penaltı gölü ile öne geçen Fenerbahçe,ilk yarının
sonlarına da doğru Donk müthiş kafa gölüne engel olamadı..İlk yarı bu sonuçla
bitti.
İlk yarıda Galatasar'ın özellikle Onyekuru ile bulduğu çok net pozisyonlar,
Galatasarlılara adeta saç baş yoldurdu..Özellikle ilk 5,10 dk içerisinde
girdiği net pozisyonları harcayan onyekuru ikinci yarıda bulduğu pozisyonları
değerlendirdi
İkinci yarıda Daha da etkili bir Galatasaray vardı..
Onyekuru yine öyle bir pozisyon kaçırdı ki..İnanamazsınız..Ancak Jailson'un
müdehalesi ile yerde kalan Onyekuru penaltı kazandırdı takımına..Penaltıyı
Falcao kullandı ve golü kazandı..
Olaylar olaylar olaylar..
Maçın 80.dakikasında belhanda oyundan çıkarken futbolcular arasında büyük
tartışmalar yaşandı..Belhanda'nın yerine tam Ahmet çalık girecekken,Belhanda
kırmızı kart gördü..Onu akabinde,Belhanda ile tartışmaya giren Deniz türüç
de kırmızı kartı gördü...Saha bir hayli karıştı ve maç uzun dakikalar durdu..
Maçın sonuna tam 10 dakika eklendi..Bu o kadar uzun bir süreydi ki..Galatasaraylılar
kadıköydeki zaferi bir 10 daha beklemek zorunda kaldı..
Onyekuru tam 90. dakikada öyle bir gol kaçırdı ki..Galatasaraylılar yine saç baş yoldu
Kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Onyekuru, topu yine altay'ın üzerine hedefledi
ve gölü kaçırdı!
Ve Galatasaray Çıldırdı'
Onyekuru son dakikalarda durumu 1-3 yaptı!
Ve 21 yıl sonra gelen zafer
Galatasaray hem öyle değerli bir 3 puan aldı ki..Ondan daha önemlisi 21 yıldır
kazanamadığı Kadıköy'de bir destan yazdı..
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