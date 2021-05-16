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Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı
16 Mayıs 2021 Pazar 10:56

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş üzeri ve 18 yaş altında olanlar için de yeni tedbirler alındı.

Buna göre kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

TOPLU ULAŞIM YASAK

"Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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