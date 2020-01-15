Kaçak Elektrik Kullanımı Bitti,Doğalgaz da Kaçakçılığı Başladı!

Kaçak Elektrik Bitti,Doğalgaz Kaçakçılığı Başladı!

Kaçak Elektrik Kullanımı Bitti,Doğalgaz Kaçakçılığı Başladı! Doğalgazda Usulsüz Kullanım Nedir?Doğalgaz kaçakçılığı Cezası ve Tüm detaylar..

Elektrikteki kaçak kullanımın peşinden doğal gaz kullanım bedeline yapılan zamlar kaynaklı yeni doğalgaz çekilen bazı bölgelerde kaçak kullanım tespit edildi üstelik ciddi artış olduğu yine araştırma sonucu tespit edildi. İç tesisatta proje dışı tadilat, sayaca müdahale gibi durumların can ve mal güvenliği için büyük tehlike oluşturduğuna değinen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan kaçak doğal gaz kullananların ayrıca ciddi maddi cezalara muhatap olabileceklerinin de altını çizdi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafınca 24 Aralık 2014 tarihli son durumu duyurulan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nce, dağıtım şirketinin gaz hizmetini kapanmasına neden olan durumunun en önemli hususu da usulsüz gaz kullanımıdır. Tüketici dikkatsizlik sonucu bu duruma kolaylıkla yaşayabilir kullanımı gasp edilebilir. Bu yazıda usulsüz doğal gaz kullanımının ne olduğunu, kaçak doğal gaz kullanımından ayrılan noktalara da değinerek bilgi paylaşımı yapıyor olacağız.

Özetlemek gerekirse usulsüz kullanımda, tüketim miktarını eksik göstererek maddi anlamda bir çıkar elde etmek söz konusu olmazken, kaçak kullanımda bunun tersi durum yaşanması konusudur. Kaçak kullanımda, kullanılan miktarın %200’ü kadar ceza kesilir ve tekrarı halinde sözleşmeye dayanarak %300’e kadar cezai yaptırım uygulanabilir.

Ayrıca Kaçakçılık durumu kişininmhem can hem mal güvenliğini zedeliyor büyük tehdit saçmaktadır.

Tüketiciler usulsüz doğal gaz kullanımı ile suçlanmamak için, bu duruma dair şüphelerini dağıtım şirketlerine iletebilir ve böylelikle olası cezaları önleyebilirler.

Hangi Durumlar Usulsüz Kullanım Sayılmaktadır?