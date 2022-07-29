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Kabinedeki en başarılı bakan hangisi? İşte 26 ili kapsayan ankette ipi göğüsleyen isim Çavuşoğlu oldu

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan en başarılı bakanlar araştırmasında birinci sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı. Korona sürecinde adını en çok duyduğumuz isimlerden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ikinci sırada yer aldı.

Kabinedeki en başarılı bakan hangisi? İşte 26 ili kapsayan ankette ipi göğüsleyen isim Çavuşoğlu oldu
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 12:53

ASAL Araştırma tarafından, 3-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, ''Cumhurbaşkanlığı ve Kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

Araştırmaya katılanların yüzde 14.6'sı Türkiye'nin en başarılı bakanı olarak Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu'nu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 12.3 başarı oranıyla takip etti. Listenin üçüncü sırasında yüzde 11.5 başarı oranıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dördüncü sırasında ise yüzde 10.7 başarı oranıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

Beşinci sırada yüzde 6.8 başarı oranıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yer aldığı araştırmada; altıncı sırada yüzde 5.2 başarı oranıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yedinci sırada yüzde 4.5 başarı oranıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sekizinci sırada yüzde 4.0 başarı oranıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dokuzuncu sırada yüzde 3.3 başarı oranıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, onuncu sırada yüzde 2.9 başarı oranıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yer aldı.

Ankette on birinci sırada yüzde 2.7 başarı oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer alırken, on ikinci sırada yüzde 2.6 başarı oranıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, on üçüncü sırada yüzde 2.4 başarı oranıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş, on dördüncü sırada yüzde 2.3 başarı oranıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, on beşinci sırada yüzde 2.0 başarı oranıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, on altıncı sırada yüzde 1.8 başarı oranıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, on yedinci sırada yüzde 1.7 başarı oranıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, on sekizinci sırada yüzde 1.5 başarı oranıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve son sırada yüzde 1.2 başarı oranıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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