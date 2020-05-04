0
0
0
0
0
0
0
0

Kabine Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, 65 yaş üstüne sokağa çıkma esnekliğinden, liseye giriş sınavına kadar birçok konu masaya yatırılacak. Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Kabine Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:36

Önemli kararların alınması beklenen toplantı yine video konferansla,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak.

LGS - YKS TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, liselere giriş sınavı (LGS) tarihiyle ilgili bugünkü Bakanlar Kurulu'nu işaret etmişti.
Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin ise yeniden öne çekilebileceği gündeme geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ESNEME

21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar için de belirli bir esneme olup olmayacağı merak konusu olurken; toplantıda bir esneme kararı

alınacağı belirtiliyor.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı içinse 4'er günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde.

31 ŞEHİR İÇİN SEYAHAT KISITLAMASI

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, bu gece yarısına kadar uzatıldı. Kısıtlama süresiyle ilgili değerlendirme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

başkanlığındaki kabine toplantısında yapılacak.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber