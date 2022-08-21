1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
1
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0

Kabine 22 AĞUSTOS PAZARTESİ toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Kabine 22 AĞUSTOS PAZARTESİ toplanıyor: Gündemde neler var?
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2022 Pazar 11:03

Kabine toplantısı en son 1 Ağustos'ta yapıldı.

Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Gündemde, dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
22 Ağustos Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları
22 Ağustos Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları
0
22 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları
22 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları
0
22 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
22 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.