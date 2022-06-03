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Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ekleyip sosyal medya üzerinden paylaşan şüphelinin gözaltına alınması için talimat verdi.

Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma
Kamusaati
Kamusaati
03 Haziran 2022 Cuma 17:04

İstanbul'da yaşayan özel bir üniversitenin öğrencisi, Kabe fotoğrafının üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını montajlayarak çıktısını aldı.

Müslümanların ilk ibadethanesi olan ve en kutsal mabet olarak görülen Kabe'ye yönelik yapılan bu çirkin paylaşım kısa süre içerisinde tepkilerin fitilini ateşledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu çirkin karenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gözaltına alın talimatı

Savcılık; bu fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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