Kabaktepe'den Levazım Tüneli çalışmalarının durdurulmasına tepki: CHP proje durdurma birincisi olmuştur

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çalışmaların durdurulduğu 'Dolmabahçe - Levazım Tüneli' önünde açıklamalarda bulundu. Günde 50 binden fazla aracın kullanacağı öngörülen ve 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek olan tünelin çalışmalarının durdurulmasına tepki gösteren Kabaktepe, "CHP proje durdurma birincisi olmuştur. Bu projenin durdurulması İBB yönetiminin ve İBB Başkanı'nın İstanbul'u yönetecek bir vizyona sahip olmadığının göstergesidir. " dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, günde 50 binden fazla aracın kullanacağı öngörülen ve 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek olan 'Dolmabahçe- Levazım Tüneli' önünde basın açıklaması yaptı.



Projenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmasına tepki gösteren Kabaktepe, 'Projenin iptaliyle İstanbul'un can damarlarından biri kesilmiştir' dedi.



'CHP PROJE DURDURMA BİRİNCİSİ OLMUŞTUR'

CHP'nin proje durdurma birincisi olduğunu söyleyen Kabaktepe şu açıklamalarda bulundu:



'Burada İstanbul adına talihsiz bir konuyla karşı karşıyayız. Bir şehrin yaşam kalitesini gösteren en temel göstergelerden bir tanesi trafik durumudur. İstanbul'da trafiği rahatlatacak, trafikte geçirdiğimiz süreyi azaltacak 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek bir projenin durdurulmuş olması dünya tarihinde bir numara olmuştur. Dolayısıyla CHP'nin böyle bir birinciliği var. Proje durdurma birinciliği var. İstanbullunun yaşam konforunu artıracak bir projeyi durduruyorsunuz.



'İSTANBUL'U YÖNETECEK VİZYONA SAHİP DEĞİLLER'

Bu projeyle ilgili bir sürü yatırımlar yapılmış. 7 kilometrenin yaklaşık 1.4'ü bitmiş. Bir sürü para harcanmış. Bu yapılan yatırımların bir manada çöpe gitmesine vesile oluyorsunuz. Bu projenin durdurulması İBB yönetiminin ve sayın büyükşehir belediye başkanının İstanbul'u yönetecek bir vizyona sahip olmadığının da göstergesidir. Kendi cümlesiyle söylüyorum; diyor ki günde 40 bin- 50 bin aracın geçeceği yolu niye yapayım. O zaman hiç yol yapmayın. Geçenlerde bir bağlantı yolu açtılar 250 metrelik. Büyük törenle açtılar. Yani rahmetli Kadir ağabey döneminde 250 metrelik yolu biz büyükşehir yaptı demeye utanırdık. O 250 metre yoldan da bin 500 araç geçiyor. Onu niye yaptınız?'