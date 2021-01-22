Joe Biden'ın, Kürt olduğu iddia edildi Amerika başkanı Joe Biden kürt mü?

Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden türkiye hakkında ne düşünüyor? AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Biden'ın Kürt olduğunu iddia etti. İşte detaylar..

Sosyal medyada gezen son iddia, çiçeği burnundaki ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden hakkında...

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, ABD'de Donald Trump'ın yerine gelen Joe Biden hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Biden'ın Kürt olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı;

"ERİVAN'DAN ABD'YE GÖÇ ETMİŞ BİR KÜRT AİLEDEN GELİYOR"

"Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!"