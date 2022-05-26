Jens Stoltenberg'in NATO ile ilgili Türkiye yorumu

NATO'nun başındaki isim, hiçbir ülkenin Türkiye kadar terör saldırından acı çekmediğini hatırlattı. Stoltenberg, "Sorun çözülmeli" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid, haziran sonunda NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesinde bu ülkede temaslarda bulunacak.

Türkiye'nin siyasi tutumuna destek

30 Mayıs'taki ziyareti öncesi İspanyol basınına konuşan Stoltenberg'in gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurusu vardı.

Stoltenberg, söz konusu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularına, bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi.

"Sorunun çözülmesi gerekir"

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir.

Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." şeklinde konuştu.

"İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez"

AA'nın aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri, İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıktı.

Stoltenberg, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.

Hızlı süreç arayışı

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri, ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, şu ifadeyi kullandı:

"Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var."