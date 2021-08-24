Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen YAŞ atamasının ardından, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamalar da belli oldu.

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

5 GENERAL TERFİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

Buna göre Ali Çardakçı, Halis Zafer Koç, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ve Ali Doğan terfi aldı.

Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır ise emekliliğe sevk edildi.

JANDARMADA DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti.

10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.

Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.