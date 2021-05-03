Jandarma Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Yapılacak?

Jandarma Bekçi Alımı 2021 yılı için birçok İnstagram ve sosyal medya hesaplarında duyuru yapılmaktadır. Peki nedir bu Jandarma Bekçi alımı ile ilgili bilgiler, araştırarak sizlere bu haberi oluşturdum.

2021 bekçi alımı Jandarma ve EGM 10 kişilik ilanı geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilanlarının bayram sonrasında yayınlanması bekleniyor. Bekçi alımı başvuru şartları neler. Adaylar hazırlıklarınızı yapın.

2021 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI ise:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,



* Boyu en az 1.67 cm olmak,



* Beden kitle indeksi 18(dahil) ve 27(dahil) arasında olmak,



* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



* Askerlik görevini bitirmiş olmak,



* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



* Adli sicil kaydı temiz olmak,



* Adli sicilinde hırsızlık, gasp, taciz veya tecavüz, rüşvet, adam kayırma, sahtecilik vs. suçlardan yargılanmamış olmak,



* Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak gerekir.



NOT: 2020 çıkmış bekçi soruları ve 2021 jandarma bekçim alımı detayları aşağıdaki linktedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

2021 EGM Bekçi alım 35 yaş şartı! Bekçi alım için yaş şartı detayı

2021 EGM BEKÇİ ALIM 35 YAŞ ŞARTI 2021 yılında yayınlanması beklenen bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler arasında çoğunluğun 27 yaş üstü olmasından dolayı 27 yaş üstü adaylar başvuru yapamıyor. Yaş şartının 35 yaş olmasını isteyen adaylar 35 Yaş şartı bekçi alım ilanı başvuru şartları arasında yer almasının ardından başvuru yapmalarının önünde en büyük engel kaldırılmış olacak. 2021 EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021 yılında yapılacak bekçi alımlarında adaylarda aranacak başvuru şartları şöyle: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az 167 cm boyunda olmak, d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak, f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak, g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak, l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2021 EGM Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler merakla 2021 EGM Bekçi alım başvuru şartlarını araştırmaya başladı.