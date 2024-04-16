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"Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

"Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

"Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:33

15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile ilçe statüsü kazanan Sancaktepe, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti. İlçenin el değiştirmesi ile birlikte başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atılmış, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü ise "İftira atıyorlar" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. "Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin güncel borç tablosu açıklandı.

2 MİLYAR TL'LİK BORCU VAR

Belediye binasına asılan pankarta göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var. Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı. Belediye binasına asılan pankartı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" notunu düştü.

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