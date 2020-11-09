0
0
0
0
13
0
0
0

İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira

İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, "İzmir Esnaf Odamız, gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:59

 İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira

 İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira  İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, "İzmir Esnaf Odamız, gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana gelirken, riskli binalarda oturanlar ise taşınmaya başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşınma ücretlerinin sabitlendiğini söyledi.

“YARI FİYATA İNDİRDİ”

Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi." ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK FİYAT 2 BİN LİRA

Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2 bin lira olarak belirlendi.

HEVESLERİ KURSAĞINDA KALDI

Depremin ardından evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımak için 1500 ile 2 bin 500 lira fiyat verdiği görülmüş, İzmirliler fahiş fiyatlara tepki göstermişti.

Valilik ve esnaf odasının belirlediği bu fiyatlarla, deprem fırsatçılarının hevesi kursağında kalmış oldu.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber