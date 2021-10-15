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İzmir'i sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), İzmir’e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu.

İzmir'i sağanak vurdu
15 Ekim 2021 Cuma 19:16

Yağış, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

ÇATILAR UÇTU DÜKKANLARI SU BASTI

Konak Alsancak ve Karşıyaka Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçakların altına gizlendi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün yaptığı uyarıda sağanak yağışların; Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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