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İzmir'e gönderilen yardımlar doldu taştı

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım gönderildi. İzmir'e gönderilen yardımların basketbol ve futbol sahalarını doldurması havadan görüntülendi.

İzmir'e gönderilen yardımlar doldu taştı
02 Kasım 2020 Pazartesi 20:58

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Bir basketbol sahasında, gelen yardım malzemelerinin alanı doldurduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin birçok farklı yerinden İzmir'e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor. Burada düzenlenen ve ayrılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye, yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar birçok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor.

Bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin alanı doldurması havadan görüntülendi. Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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