İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi

Bayraklı'da meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükselirken, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı, çok sayıda bina ise ağır hasar gördü.

Yıkılan binaların enkazında mahsur kalan vatandaşlar için düzenlenen arama kurtarma çalışmalarıyla, birçok vatandaş enkaz altından kurtarıldı.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremde, yaralıların tedavileri de devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 115'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.