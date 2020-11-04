İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.
Türkiye, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken yıkım İzmir'de yaşandı.
1713 ARTÇI
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.
CAN KAYBI 114'E YÜKSELDİ
Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
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