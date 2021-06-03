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İzmir'de zabıt katibi, kendisini uyaran hakime verdiği yanıt yüzünden sürüldü

Kendisini tatil gününde WhatsApp üzerinden uyaran hakime, "Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" yanıtını veren memur, 6 ay başka bir adliyede görev yapacak.

İzmir'de zabıt katibi, kendisini uyaran hakime verdiği yanıt yüzünden sürüldü
03 Haziran 2021 Perşembe 13:28

İzmir Adliyesi'nde görevli bir hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.

Tatil gününde uyarı alan zabıt katibi hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" mesajıyla yanıt verdi.

HAKİMDEN ÜSLUP UYARISI: BU ŞEKİLDE KONUŞMAYIN

Yanıttan rahatsız olan hakim de katibe "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum." dedi.

"BENİ UYARACAKSANIZ MESAİ SAATLERİNDE UYARIN"

Katibin bu mesaja, "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabı ise olayı alevlendirdi.

İzmir de zabıt katibi, kendisini uyaran hakime verdiği yanıt yüzünden sürüldü #1

6 AY KARBARURUN ADLİYESİ'NDE GÖREV YAPACAK

Yaşananlar üzerine kendisine saygısızlık yapıldığını savunan hakim, katip hakkında tutanak tuttu. Komisyon Başkanlığı'na gönderilen tutunakla katibin, 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.

Katibin yaşanan olay sonrasında sürülmesi, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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