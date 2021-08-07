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İzmir'de yük treni raydan çıktı !

İzmir'de yük treni raydan çıktı Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonunun raydan çıkması nedeniyle bazı bölgeler arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemiyor.

İzmir'de yük treni raydan çıktı !
07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:56

İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı.

Kaza üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerin treni hatta alma çalışmaları devam ediyor.

HALKAPINAR-ÇİĞLİ SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek "Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor." denildi.

İzmir de yük treni taydan çıktı #1

İzmir de yük treni taydan çıktı #2

İzmir de yük treni taydan çıktı #3

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