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İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasında yangın çıkarmak isteyen 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Türkiye, ornan yangınlarıyla mücadele ederken alçaklar yeni yangınlar da çıkarmaya çalışıyor. İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Yangın, kışlaya sıçramadan söndürüldü.

İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasında yangın çıkarmak isteyen 2 kişi yakalandı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:13

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından ateşe verildi.

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale etmek istenilen 2 kişi bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı 'lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi' olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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