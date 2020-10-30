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İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul dahil birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası Sığacık'ta deniz çekildi tekneler karaya oturdu. İşte korkutan depremden kareler.

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
30 Ekim 2020 Cuma 16:44

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul dahil birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası Sığacık'ta deniz çekildi tekneler karaya oturdu. İşte korkutan depremden kareler.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

6,6'lık deprem sonrası vatandaşlar korku yaşadı. Can kaybıyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılmazken depremin merkez üssü olan Sığacık'ta denizin çekilmesi paniğe sebep oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendilerine henüz ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

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