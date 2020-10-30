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İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı

İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı İzmir'de Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından şehrin belirli yerlerinde çöken binaların görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Depremin şiddetinde binalar çöktü

İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı
30 Ekim 2020 Cuma 15:28

İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı

 İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı   İzmir'de Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından şehrin belirli yerlerinde çöken binaların görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Depremin şiddetinde binalar çöktü

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, şehirde birçok binanın yıkıldığı görüldü.

AFAD'ın verilerine göre az önce İzmir merkezli 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

ŞİDDETLİ DEPREM SONRASI BİNALAR ÇÖKTÜ

İzmir'de yaşanan deprem İstanbul'da ciddi bir şekilde hissedildi. Merkez üssü Seferihisar olan depremde, sosyal medyaya düşen görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Şehirdeki bazı binalarda göçük meydana geldi. Çekilen görüntülerde bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

İzmir de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı #1

İzmir de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı #2

İzmir de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı #3

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