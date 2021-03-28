İzmir'de öldürülen Sezen Ünlü'nün babası: Kızıma tecavüz etti

İzmir'de Anıl Y., tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün babası, kızına tecavüz edip hamile bıraktığı için dini nikahla evlendirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen 24 yaşındaki Anıl Y. tarafından bıçaklandı.

16 bıçak darbesi alan Ünlü, ihbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞİYLE BERABER VEFAT ETTİ

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karnındaki bebeği de ölen Sezen Ünlü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Serdar Ünlü tarafından teslim alındı.

"KIZIMA TECAVÜZ ETMİŞTİ"

Kızının Anıl Y.'nin cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını iddia eden baba Ünlü, "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi. Olay günü, kızım ablasına gittiğini söylemişti. Ablasından çıkınca Anıl Y., kızımı yakındaki bir arsaya götürüp, orada delik deşik etmiş." dedi.

"KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORMUŞ"

Anıl Y.’nin, daha önce de nişanlı olduğu bir kızın çıplak fotoğraflarını çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle yargılandığını öne süren Serdar Ünlü, “Kızımla sürekli tartışıyorlardı, mutlulukları yoktu. Kızım, kayınvalidesi, kayınpederi ve kendisini öldüren cani ile birlikte yaşıyordu. En son 'Ben babama gideceğim. Sıkıldım artık' demiş. Bunun üzerine Anıl Y., kızımı evden çıkartmamaya başlamış. Daha sonra da dövmüş. Haberim olunca gidip, kızımı aldım. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Ona rağmen böyle bir şey gerçekleşti. Kızımı sürekli tehdit ediyormuş. Tüm bunların yazışmaları ve fotoğrafları bende mevcut.” diye konuştu.

KORNEASI BAĞIŞLANDI

Serdar Ünlü, kızının kornealarını bağışladığını belirtip, "Sezen, bana, 'Ölürsem, organlarımı bağışlayın' derdi, çok hevesliydi. Kornealarının bağışlanmasını istemişti. Kızım işte böyle biriydi" dedi.

ZANLI İFADESİNDE "BAŞKA KİŞİLERDEN GELEN MESAJLARI GÖRDÜM, BIÇAKLADIM" DEDİ

Kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Anıl Y. ise, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anıl Y., ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Olay akşamı eşimle konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.