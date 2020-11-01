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İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ediyor 6,6 büyüklüğündeki deprem faciası sonrası bölgeye sevk edilen ekipler canla başla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ediyor
01 Kasım 2020 Pazar 12:47

 İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ediyor

 İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ediyor   6,6 büyüklüğündeki deprem faciası sonrası bölgeye sevk edilen ekipler canla başla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin tüm kalbi İzmir'de

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem faciasının ardından, enkaz altında kalanlara ulaşmak için büyük bir çalışma yürütülüyor.

Şu ana kadar 51 kişinin hayatını kaybettiği depremde 896 kişi de yaralandı.

EKİPLER BÖLGEDE

Bölgede devam eden müdahale çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç görevlendirildi.

EKİPLERİN MÜCADELESİ

Can başla mücadele edilen enkaz kurtarma faaliyetlerinde umutlu bekleyiş sürerken ekiplerin yogunluğunu anlatan bir kare, sosyal medyada viral oldu.

İzmir de kurtarma çalışmaları devam ediyor #1

İzmir de kurtarma çalışmaları devam ediyor #2

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