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İzmir'de iftar öncesi tartışma cinayetle sonuçlandı

İzmir'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işleyen koca, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini ve bu esnada bir anda gözü dönerek karısını bıçaklamaya başladığını söyledi.

İzmir'de iftar öncesi tartışma cinayetle sonuçlandı
Kamusaati
Kamusaati
19 Mart 2024 Salı 23:33

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (66) ile karısı İpek Tarhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi H.T.'nin ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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