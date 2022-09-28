İzmir'de doktorla hastası arasındaki tartışmaya inceleme başlatıldı

Çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor arasında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu kez sağlıkta doktorun sert yaklaşımı eleştiri konusu oldu...

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde yaşanan olayda, bir kadın çocuğunun tahlil sonuçlarını doktora göstermek istedi.

Bu sırada odasından çıkan doktor D.B. ile ismi öğrenilemeyen anne arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"Sen kimsin bana soru soruyorsun?"

Görüntülerde, kadının D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine tansiyonun çıktığı görüldü.

Bunun üzerine öfkelenen doktor, "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya?" ifadelerini kullandı.

Ardından hasta yakını, "Tabii öyledir." şeklinde karşılık verince D.B., durumu başhekimliğe ileteceğini belirtti.

"Ödersin 10 bin lirayı"

Öte yandan kayıtlarda, tartışma esnasında muayene için gelen bir çocuğun annesine sarıldığı, bu sırada hastanın yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve çevredekilerin de hekimi bu şekilde uyardığı duyuluyor.

Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün." dedi.

Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda izlendi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek tartışmaya yönelik inceleme başlattı.