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İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu

İzmir Karaburun'da, CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Ağaçların kesilmesini engellemek isteyen mahalleli, başarılı olamadı.

İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu
03 Eylül 2020 Perşembe 00:14

İzmir'in Karaburun ilçesinde Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi.

Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü. Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

AĞAÇLARIN KESİLMESİNE ENGEL OLAMADI, GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Durumu gözyaşları ile anlatan ve görüntüleri çeken Didem Aybak, "Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar." dedi.

Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp, kamyonlara yüklenerek bölgeden götürüldü.

İzmir de CHP li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu #1

İzmir de CHP li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu #2

İzmir de CHP li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu #3

İzmir de CHP li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu #4

İzmir de CHP li belediyenin ağaç katliamı genç kızı gözyaşlarına boğdu #5


Kaynak: Kamu Saati Özel
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