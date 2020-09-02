İzmir'de CHP'li belediyelerin torpili devam ediyor

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirilen Tülay Şaroğlu'nun, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun yengesi olduğu ortaya çıktı.

Sürekli 'liyakat' vurgusu yapan CHP'de, bir torpil vakası daha gündeme oturdu...

CHP'nin İzmir'deki belediyelerinden Gaziemir Belediyesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan torpil skandalına bir yenisi daha eklendi.

Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda, eşine belediyeden kadro açabilmek için 'Onursal Koordinatör'lük adı altında yeni bir unvan uydurmuştu.

BU KEZ DE MİLLETVEKİLİ, YENGESİNİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRDİ

Bu kez de İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirilen Tülay Şaroğlu'nun, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun yengesi olduğu öğrenildi.

Ayrıca Tülay Şaroğlu'nun, daha önce de Bayraklı Belediyesi'nde Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atandığı da gün yüzüne çıktı.