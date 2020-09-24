İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü yaralayan sanığa 20 yıl hapis

16 Ekim 2019'da diş ağrısı şikayetiyle muayne edilmek üzere İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde istediği kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktor Kadir Songür'e jiletle saldıran Bayram K.'nın cezası bugün hakim tarafınca netleştirildi .

Saldırının hemen peşine hastaneden kaçan ve karıştığı bir gasp olayı neticesinde yakalanıp tutuklanan Bayram K., bugün hakim karşısına çıktı.

MAĞDUR DOKTOR DURUŞMAYA DAHİL EDİLMEDİ

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür, annesi Nergis Songür, babası Mehmet Songür ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bayram Kaynak ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara, "Bu olay tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz kararla tüm sağlık çalışanlarının içine su serpeceksiniz. Üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz da üst hadden ceza tayini uygulanması gerektiğini ifade etti.

BERAATİNİ TALEP ETMİŞTİ

Son sözleri sorulan Kaynak ise beraatini talep ederek, "Başka bir isteğim ve söyleyecek sözüm yoktur" dedi.

İNDİRİMSİZ 20 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, 'görevi başındaki kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan Kaynak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, meydana gelen olayın teşebbüste kalması sebebiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık Kaynak için hiçbir indirim de uygulamadı.