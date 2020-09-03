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İzmir'de ağaç katliamı yaptıran CHP'li başkan: İlkay Girgin Erdoğan

İzmir'de onlarca ağacı katlettiren CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk iş olarak kendisini müdür olarak atayıp maaşını iki katına çıkarmıştı.

İzmir'de ağaç katliamı yaptıran CHP'li başkan: İlkay Girgin Erdoğan
03 Eylül 2020 Perşembe 00:12

İzmir'de CHP eliyle yapılan ağaç katliamı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ağaçların kesilmesinin talimatını veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise kamuoyu tarafından büyük bir skandalla tanınıyor.

CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, yerel seçimlerin ardından koltuğuna oturduktan sonra kendisini belediye şirketinin müdürü yaptı.

8 BİN + 7 BİN 500 LİRA

8 bin lira maaş alan CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, müdür olduktan sonra aylık 7 bin 500 lira daha maaş almaya başladı ve gelirini bir anda ikiye katladı.

ÇİFT MAAŞ YASAL SAVUNMASI

Skandalın patlak vermesinin ardından açıklama yapan Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, "Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup, bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamı karalamaya yönelik olup görevimin dayanağı yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen yasa maddeleri ve yüksek mahkeme kararlarıdır." ifadeleriyle çift maaşı savunmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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