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İzmir'de 18 yaşından küçük çocuklara otobüs ve uçak bilet satışı yapılmayacak

İzmir'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve hava yolları acentelerinden bilet satışının yapılamayacağı duyuruldu.

İzmir'de 18 yaşından küçük çocuklara otobüs ve uçak bilet satışı yapılmayacak
07 Eylül 2021 Salı 10:38

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, şehirler arası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

KANUNİ TEMSİLCİSİNİN BİLGİSİ OLMADAN BİLET KESİLEMEYECEK

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

İzmir'de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

İzmir de 18 yaşından küçük çocuklara otobüs ve uçak bilet satışı yapılmayacak #1

İzmir de 18 yaşından küçük çocuklara otobüs ve uçak bilet satışı yapılmayacak #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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