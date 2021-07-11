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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster, son bölümde yarışan yarışmacısıyla bir kez daha adından söz ettirdi. İlkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen yarışmacı Adanalı Ozan Dertlipolat, samimi halleriyle geceye damga vurdu.

İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu
11 Temmuz 2021 Pazar 13:50

ATV'de uzun yıllardır yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu

Geceye ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu

Yarışmacı Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.

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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu

Dertlipolat, soruyu görünce "Joker hakkımız bitti... Ben çekileyim o zaman, futbolla hiç alakam yok" diyerek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu

İlginç tarzıyla ve konuşmasıyla 'Kim Milyoner İster'in 941'inci bölümüne damga vuran Adanalı Ozan Dertlipolat, yarışmaya 7,500 tl kazanarak veda etti.

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İzleyiciler ekrana kilitlendi! Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurdu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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