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İyi Partili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama

12'nci kez toplanan altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşıldığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından tweet atan İyi Partili Ümit Dikbayır'ın "Millet 5'ten büyüktür" ifadesi dikkat çekti.

İyi Partili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama
Kamusaati
Kamusaati
02 Mart 2023 Perşembe 22:05

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmayı henüz başaramayan altılı masa, 13. kez toplanma kararı aldı.

Yapılan açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler zafer kutlamasına başladı.

İyi Parti'de ise moraller bozuk.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 

"Millet 5'ten büyüktür"

İyi Partili Dikbayır, dikkat çeken "Millet 5'ten büyüktür" açıklamasını bir süre sonra sildi. 

"Milletimiz ne derse"

Dikbayır, yaptığı diğer açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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